أطلقت وزارة الدولة لشؤون الشباب برنامج شركة هواوي تكنولوجيزالتعليمي «بذور من أجل المستقبل» الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشراكة مع شركة هواوي تكنولوجيز، الرائدة عالميا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الدولة لشؤون الشباب ومدير العلاقات العامة ناصر العرفج: «هذا البرنامج يأتي ضمن الاتفاقية الموقعة مع (شركة هواوي تكنولوجيز) والتي تساهم في ايصال الكويت للعالمية وتعزيز خبراتها في مجالات المعلوماتية وخلق بيئة ابداعية وهو ما تطمح اليه الوزارة».

وأكد العرفج على أهمية تعزيز دور جميع قطاعات الدولة وأيضا القطاع الخاص لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات مفيدة لفئة الشباب من الجنسين، مبينا أن البرنامج يشمل تدريب الشباب في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.وسيتم ذلك عبر الاستفادة من خبرة موظفي «هواوي» ضمن مرافق الشركة التي سيتواجد فيها الطلاب كمراكز الأبحاث والتطوير والمختبرات التابعة لمقر الشركة بمدينة شينزن في الصين.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار الطلبة عن طريق القرعة لمن يتطابق مع الشروطعبر موقع وزارة الدولة لشؤون الشباب من 3 إلى 28 سبتمبر الجاري، على أن يقابل فريق «هواوي» ولجنة تحكيمية كل طالب يتم اختياره، لتحديد أفضل المواهب التي ستتحول إلى قيادات الابتكار في المستقبل.

من جهته، قال المدير العام للمبيعات وتطوير الأعمال في شركة هواوي تكنولوجيز - الكويت، محمد ذياب، إن «بذور من أجل المستقبل» حقق نجاحا هائلا في العديد من أنحاء المنطقة والعالم، معربا عن سروره بإطلاق البرنامج في الكويت، كجزء من التزام «هواوي» في المسؤولية الاجتماعية بدعم تنمية المجتمعات ورعاية المواهب المحلية.