إيسيدرو: الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية محل إعجاب وتقدير الرئيس والشعب المكسيكي

أسامة دياب

أكدت مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفيرة أمل الحمد حرص الكويت على دعم وتعزيز العلاقات الكويتية - المكسيكية في مختلف المجالات، موضحة أن الكويت تتطلع إلى الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين الصديقين في أوائل شهر ديسمبر المقبل، موضحة أن اللجنة تختص بالشؤون الاقتصادية والفنية وسيتم بحث العديد من المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيارة رجال الاعمال بين البلدين، التعاون بين الغرف التجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وغيرها.

وأشارت الحمد في - تصريحات للصحافيين على هامش مشاركتها في الحفل الذي اقامته السفارة المكسيكية مساء أمس الأول بمناسبة الذكرى الـ 207 للاستقلال بحضور ديبلوماسي وشعبي وإعلامي كبير- إلى أن الكويت وقعت على مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار المباشر في المكسيك لتعزيز الاستثمارات المباشرة بين البلدين، متمنية الازدهار والنجاح لدولة المكسيك وشعبها الصديق.

ومن جهته أثنى السفير المكسيكي لدى البلاد ميغيل أنخيل إيسيدرو على جهود ومساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية والحفاظ على لحمة وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن الوساطة الكويتية محل إعجاب وتقدير الرئيس والشعب المكسيكي.

وأشار إيسيدرو - في كلمة ألقاها خلال الاحتفال - إلى ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في قدرات مجلس التعاون الخليجي على حماية التراث والانجازات التي حققتها الدول الأعضاء ولتحقيق الأهداف المنشودة لشعوب منطقة الخليج.

وذكر إيسيدرو أن الكويت والمكسيك تحتفلان هذا العام بالذكرى الـ 42 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما، لافتا إلى أن الحوار الثنائي بين البلدين أصبح أكثر مرونة مما ساهم في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال التجارة وفتح آفاق التعاون الذي يصب في صالح البلدين الصديقين.

وعن المناسبة، قال إن المكسيكيين يحتفلون في سبتمبر من كل عام بواحد من أهم وأبرز الأحداث في تاريخهم التي ترصد بداية الكفاح والنضال من أجل الحصول على الاستقلال، طالبا من الحضور دقيقة صمت على روح الضحايا المكسيكيين الذين راحوا ضحية الزلزال الذي ضرب البلاد في 7 سبتمبر الجاري.