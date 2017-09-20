وصف السفير التركي لدى البلاد مراد تامير زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى تركيا بالناجحة بكل المقاييس، لافتا إلى أن الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين أقرب ما تكون إلى الزيارات العائلية التي تهدف بالأساس إلى البناء على العلاقات الرائعة التي يتمتع بها البلدان والمضي بها قدما نحو آفاق جديدة من التعاون المثمر والبناء، فضلا عن العمل جنبا إلى جنب لدعم وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت تامير - في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في احتفال سفارة المكسيك بالذكرى الـ 207 للاستقلال - إلى أن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لتركيا شهدت توقيع 6 اتفاقيات جديدة ليصبح إجمالي الاتفاقيات التي تسير العلاقة بين البلدين 51 اتفاقية ومازال هناك عدد من الاتفاقيات في طور الاعداد.

وأشار تامير إلى أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين سيعقد في 31 أكتوبر القادم يرأسه عن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان وعن الجانب التركي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، موضحا أن اجتماع لجنة التعاون المشتركة سينعقد في 10 نوفمبر المقبل برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وردا على سؤال حول ما إذا تطرقت المحادثات الثنائية خلال الزيارة إلى الأزمة الخليجية، قال تامير بالطبع تم التطرق لهذا الملف، موضحا أن بلاده تدعم وتؤيد الجهود والمساعي النبيلة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية، مبينا أن المحادثات تطرقت لسبل حل الأزمة وإعادة اللحمة الخليجية، معربا عن ثقته بأن جهود صاحب السمو الأمير ستتوج بحل الأزمة قريبا.