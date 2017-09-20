أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي بدء استخدام التوقيع الالكتروني في اصدار وتوجيه الكتب والمراسلات مع كافة الجهات الحكومية وفقا لاحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وقال المدير العام للجهاز بالإنابة قصي الشطي في بيان صحافي امس إن (تكنولوجيا المعلومات) شأنه في ذلك شأن 80 جهة حكومية تستخدم نظام التراسل الالكتروني الحكومي بغية تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءته.

وذكر الشطي أن التوقيع الإلكتروني الذي سيستخدمه الجهاز سوف يصدر من جذر تصديق فرعي ممنوح له من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهي الجهة التي عهد لها إدارة جذر التصديق للكويت بناء على قرار مجلس الوزراء 1660 لسنة 2015.

وأضاف أن بدء استخدام التوقيع الالكتروني سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز التعامل الالكتروني بين الجهات الحكومية والتوجه بشكل أكبر نحو مسار الحكومة الإلكترونية.

وأكد على استعداد (تكنولوجيا المعلومات) للتعاون مع كافة الجهات الحكومية التي ترغب في انجاز التوقيع الالكتروني في مراسلاتها كأحد الخطوات المهمة والجادة في تعزيز التعامل والتراسل الالكتروني ودعم الخدمات الالكترونية الحكومية.

يذكر أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الذي أنشئ بمرسوم عام 2006 يختص بوضع خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني والاشراف على تنفيذ خطة ومشاريع الحكومة الالكترونية.

ويقوم الجهاز بإدارة البوابة الالكترونية الرسمية للدولة وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال وصناعة التكنولوجيا وتنمية قدراتها إلى جانب التوعية العامة بتكنولوجيا المعلومات واستخدامها لدى كل فئات المجتمع.