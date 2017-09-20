يفتتح مبنى المحفوظات الجديد التابع لوزارة العدل بمنطقة العارضية الصناعية اليوم

سنفتتح مركز خدمة في منفذ العبدلي للتسهيل على المسافرين

أشعر بآلام الناس وأسعى لحل أي مشكلة تتعلق بتأخر معاملاتهم فوراً فأنا مواطن قبل أن أكون وزيراً

نقلنــا 60 ألف ملـف لقضايـا النـاس إلى دار المحفوظــات.. ولله الحمـد لا تضيـع ورقـة عندنــا

أسامة أبو السعود

كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن إنشاء مبنى جديد لوزارة العدل في منطقة الشويخ حيث توجد قطعة أرض لدى الوزارة وسيتم استخراج التراخيص اللازمة للبناء قريبا.

وقال الوزير العزب في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إنه سيتم الإسراع في الإجراءات وأخذ الموافقات اللازمة لبناء المبنى الجديد، نظرا لأهمية الوزارة وارتباطها بالسلطة القضائية ولا يليق أن تظل كوازرة دون مبنى مستقل حتى الآن.

وكشف وزير العدل أنه سيفتتح اليوم الأربعاء مبنى دار المحفوظات في منطقة العارضية الصناعية، كأحد أهم المباني الجديدة التي تضاف إلى وزارة العدل، لافتا إلى أنه تم نقل ما يقارب 60 ألف ملف قضية إلى المبنى الجديد.

وشدد الوزير العزب على أن جميع ملفات ومستندات القضايا موجودة في الحفظ «ولا ورقة تضيع عندنا في وزارة العدل ولله الحمد».

وقال وزير العدل: إن وزارة العدل شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات على صعيد تيسير الخدمة على المراجعين ومنها ما سيتم تدشينه خلال الأيام القليلة القادمة مثل تطبيق إلكتروني وتدشين موقع الوزارة الإلكتروني وجهاز الخدمة الذاتي والتي توفر أكثر من 70 خدمة تقدمها الوزارة تيسيرا على المراجعين وموظفي الوزارة.

وتابع وزير العدل بالقول: إضافة إلى سيارات الخدمة المتنقلة هناك مراكز الخدمة المتطورة حيث ألغينا مراكز الخدمة القديمة ويتم حاليا بناء مراكز خدمة عصرية تليق بالوزارة.

وكشف العزب عن ان نتائج لقاءته مع مسؤولي وزارة العدل من الوكلاء والمديرين والمراقبين وموظفي الإدارات المختلفة ستظهر قريبا وسيلاحظها جميع المتعاملين مع وزارة العدل من المواطنين والمقيمين.

وأعلن انه سيتم افتتاح مركز خدمة جديد بمجمع الأفنيوز كما سيتم فتح مركز خدمة للمسافرين عبر منفذ العبدلي الحدودي تسهيلا عليهم، مشددا على ان افتتاح اي مركز خدمة حدودي ليس من السهولة حيث انه مرتبط بدوام موظفين على مدى 4 شفتات يوميا على مدار 24 ساعة إضافة إلى التجهيزات الفنية والخدمية في المركز الحدودي.

وعما يعانيه البعض من الانتظار لإنجاز معاملاته في إدارات وزارة العدل أو مراكز الخدمة، قال الوزير العزب والله أنا أشعر بالألم لأي معاناة يتعرض لها أي مواطن أو مقيم في أي جهة حكومية من الانتظار لإنجاز معاملته، فأنا أولا وأخيرا مواطن قبل أن أكون وزيرا وأشعر بما يشعر به الناس، ولذلك فأنا أستمع لأي شكوى وأحقق فيها وأسعى لحلها فورا بإذن الله.