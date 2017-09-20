تحت رعاية نائب المدير العام للخدمات الاجتماعية لبيت الزكاة محمد فلاح العتيبي اختتم بيت الزكاة مؤخرا مشروع «حقيبة الطالب-2017» حيث تم توزيع الحقائب الدراسية للطلبة ممن يمتلك اسرهم بطاقات تموينية صالحة صادرة من بيت الزكاة.

وفي هذا الصدد صرح مراقب المشاريع والهيئات المحلية عايد صقر المطيري بأن بيت الزكاة وزع 12600 حقيبة مع مستلزماتها على أبناء الأسر المستحقة للمساعدة ممن يملكون بطاعات تموينية صادرة من بيت الزكاة، مبينا ان بيت الزكاة يقوم بتنفيذ هذا المشروع منذ 1993 والذي يهدف لمساعدة وتشجيع الطلبة على الاستمرار في طلب العلم وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم عن طريق توفير القرطاسية والمتطلبات والأدوات المدرسية الخاصة بالطالب مع مراعاة جنس الطالب والمرحلة الدراسية حسب عدد الأبناء في المراحل الدراسية، مشيرا الى أنه قد تمت إضافة بعض الأدوات هذا العام مثل الآلة الحاسبة.

وأوضح المطيري ان تكلفة المشروع بلغت 91350 دينارا، حيث إن تكلفة الحقيبة الواحدة تبلغ 7.250 د.ك .