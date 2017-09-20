بدأت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي لليوم الثاني بتوزيع الإغاثات على اللاجئين البورميين في بنجلاديش، حيث قام فريق من الرحمة العالمية برئاسة رئيس مكتب شبه القارة الهندية محمد جاسم القصار بتقديم الإغاثات، حيث تم توزيع أكثر من 2000 طرد غذائي يكفي الطرد الواحد أسرة مكونة من أربعة أشخاص لمدة أسبوعين، كما قامت بتوزيع كسوة على 800 فرد وتستعد لتوزيع 5000 طرد آخرين خلال الأيام القليلة القادمة.

وبين أن الطرد الواحد مكون من 10 كغم من الأرز، وكيلوغرامين من الأرز المقلي الجاهز للأكل، وكيلو من العدس، وكيلوغرامين من الحمص، ولتر من زيت الطعام، وكيلوغرامين من الملح، وثلاث علب مكرونة، ومواد للنظافة، ووصف القصار أحوال اللاجئين البورميين في بنجلاديش بالمأساوية، حيث أشار إلى أنهم يعيشون في مواقع عشوائية وعلى جوانب الطرقات في مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وأوضح أن الرحمة العالمية تستقبل التبرعات لحملة بورما تستحق العطاء عن طريق فروعها بالكويت، أو بالاتصال على خدمة المتبرعين على رقم 1888808، كما يمكن التعرف أكثر على جهود الرحمة العالمية عبر موقع «خير أون لاين» www.khaironline.net.