أعلن مدير إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف أحمد الطويل عن بدء الاختبارات النهائية لطلبة حلقات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة للإدارة من جميع المحافظات للدورة الصيفية 71/2017، والتي يشارك فيها حوالي 10 آلاف طالب من الطلبة المنتسبين لحلقات ومراكز التحفيظ البالغ عددها 36 مركزا موزعة على محافظات الكويت الست، وتخدم مختلف شرائح المجتمع.

وقال الطويل في تصريح صحافي: إن الاختبارات تقام في مسجد الدولة الكبير في الفترة من 17 إلى 28 سبتمبر الجاري وذلك من الساعة 4 عصرا حتى 7:30 مساء، عدا طلبة حلقات مركز ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) حيث تم اختبارهم يوم الأربعاء الماضي في مسجد الضاحية، وذلك تخفيفا عنهم للعناء، نظرا لبعد المنطقة عن مسجد الدولة الكبير.

وحول آلية الاختبارات وشروطها أوضح الطويل: أن الطالب ملزم بالحزب أو الأحزاب التي حفظها خلال الدورة، حفظا وتجويدا، بالإضافة إلى المراجعة للأحزاب السابقة وكذلك بإحضار بطاقة الاختبار الخاصة به والحضور في اليوم المحدد له، مشيرا إلى أن الإدارة خصصت لكل محافظة يوما يتم اختبار طلبتها فيه، وذلك حرصا على التنظيم وتجنبا للفوضى، مضيفا: انه لا يحق للطالب أي تعديل على الأحزاب المسجلة أثناء انعقاد الاختبارات، وبالنسبة لطلبة مركز العوضي ومراكز الشاطبي وحفص والقارئ الصغير فيتم اختبار طلبة كل مركز منها في اليوم المخصص للمحافظة التابع لها.

وأشار إلى أن الاختبارات تتم وفق نظام آلي حديث ومتطور وموحد لجميع الطلبة المختبرين، حيث يتم طرح أسئلة الاختبار وحساب الدرجات آليا عن طريق الحاسب الآلي، كما يتم إصدار شهادة للطالب المختبر فور اجتيازه للاختبار، وذلك بإشراف 32 لجنة تحكيم، تم اختيار أعضائها بعناية من المشايخ والمحفظين المختصين وأصحاب الخبرة، علاوة على لجان الإعداد والتنظيم واللجنة الإدارية والمالية والإعلامية ولجنة البرامج ولجنة العلاقات العامة.