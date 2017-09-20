أكد عمر الثويني مدير تنمية الموارد والتسويق بجمعية النجاة الخيرية ـ أن الجمعية تقيم حاليا عدد 10 مخيمات طبية لمكافحة العمى في دولة بنغلاديش بمناطق متفرقة منها، لعلاج ألف من المرضى الفقراء والمحتاجين وغير القادرين وذوي الدخل المحدود، مؤكدا ان هذه المخيمات ثمرة حملة أبصار التي طرحتها الجمعية يوم وقفة عرفات الماضي.

وقال الثويني في تصريح صحافي: إن المخيمات الطبية تقام على مدى أسبوع بتكلفة 40 دينارا للمريض الواحد، بمشاركة فريق من الاطباء في تخصصات متعددة، حيث يتم فحص المرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، وبعد إجراء العمليات يتم تحويلهم للمستشفيات لاستكمال العلاج، حيث يتم علاج 100 مريض في المخيم الواحدو، موضحا ان هذا المشروع يعد نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف.

وشكر الثويني أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة من أهل الخير في الكويت، داعيا الى التبرع لهذا المشروع عبر الرقم 1800082 جمعية النجاة أوعن طريق الموقع الإلكتروني بالجمعية.