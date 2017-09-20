بحث رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مع سفير الكويت لدى العراق سالم الزمانان سبل حشد الجهود الدولية لإعادة إعمار العراق.

وذكر بيان للبرلمان وزع أول من أمس الاثنين ان الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الشعبين وآخر التطورات في العراق والمنطقة، كما تم بحث ملف الإعمار وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة من سيطرة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش).

وأكد الجبوري أن «العراق مقبل على مرحلة مهمة خاصة مع قرب زوال تنظيم داعش تتطلب حشد الجهود من اجل إعادة إعمار مدنه التي تضررت جراء سيطرة الإرهاب الأمر الذي يستدعي دعما عربيا ودوليا في هذا الملف لضمان الإسراع بإعادة النازحين الى مدنهم المحررة».

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب إدامة الحوار البناء والصريح من اجل حلحلة الأزمات بين الدول العربية، مؤكدا أهمية تنسيق الجهود للقضاء على الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف وإنهاء آثاره السلبية على الأمة العربية.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد أعلن في شهر يوليو الماضي استعداد الكويت لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق قبل نهاية 2017 تماشيا مع مبادئها في دعم الأشقاء وترجمة حقيقية لرسالتها الإنسانية السامية باعتبارها «مركزا للعمل الإنساني».