ذكرت سفارتنا في مملكة البحرين في بيان لها أن عميد السلك الديبلوماسي السفير الشيخ عزام الصباح التقى بالطلبة المبتعثين الجدد والمقبولين في مملكة البحرين.

حيث ذكر ان القيادة السياسية تؤمن ايمانا مطلقا بأن المعرفة والتعليم والاستثمار في العنصر البشري هو المحرك الاساسي للتنمية والنهضة، وتولي جل اهتمامها لطلبتنا بالخارج، ومن هذا المنطلق تحرص السفارة والمكتب الثقافي على الالتقاء السنوي بالطلبة المستجدين لحثهم على الاجتهاد والتميز في التحصيل العلمي وان يكونوا خير سفراء لبلدهم لما يعكس الجانب المضيء والمشرق لدولتنا الحبيبة مشيدا بالتسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين وتذليلها كافة الصعاب امام ابنائنا الطلبة.

ومن جانبه تمنى رئيس المكتب الثقافي في مملكة البحرين د. عبدالله الكندري للطلبة عاما دراسيا موفقا، مرحبا بالطلبة الجدد المنضمين الى الجامعة وعددهم 50 طالبا الذين التحقوا مع زملائهم السابقين ويبلغ عددهم 1000 طالب كويتي، مشيدا بجهود الجامعات المعنية في مملكة البحرين لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة وبالطلبة الكويتيين وهو ما يعكس عمق العلاقات الاخوية الكويتية- البحرينية.