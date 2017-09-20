آلاء خليفة

اعتمدت رئيسة الجامعة العربية المفتوحة د.موضي الحمود نتائج الامتحانات النهائية للفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي (2016/ 2017) في جميع فروع الجامعة الثمانية الموجودة في عدد من الدول العربية ومنها فرعها في الكويت.

وأفادت الحمود في تصريح صحافي بأن الاعتماد النهائي لنتائج امتحانات جميع المقررات جاء بعد أن انتهت اللجنة المركزية للامتحانات من سلسلة اجتماعاتها التي عقدتها مع الممتحنين الخارجيين في المملكة المتحدة، والتي تناولت من خلالها فحص نماذج أوراق إجابات الطلبة ومناقشة تقارير لجان الامتحانات ومراجعة الدرجات المرصودة، والتأكد من جودة التصحيح وجودة المعايير وتوحيدها على جميع فروع الجامعة، والتي على ضوئها جاء الاعتماد وتعميم نشر جميع النتائج على الموقع الإلكتروني للجامعة، وبإمكان الطالب معرفة نتيجة امتحانه من خلال إدخال رقمه الجامعي والضغط على زر البحث لعرض النتيجة فورا على الموقع نفسه.

وقالت ان نتائج الامتحانات جاءت مرضية وتدل بوضوح على ما لدى طالباتنا وطلابنا من قدرات فعلية تمكنهم من النجاح وتحقيق أفضل النتائج والحصول على أعلى الشهادات، مشيرة إلى أن الإدارة العليا في الجامعة وعلى جميع المستويات تبدي الكثير من الاعتزاز والفخر بطلابها وطالباتها.