لجنة لتسكين الشواغر وقضية الشُّعب المغلقة تناقصت بشكل كبير وأنا على اطلاع بتفاصيلها

ثامر السليم

‏‫أكد مدير جامعة الكويت د. حسين الانصاري انه خلال الفترة القصيرة القادمة سيتم التجديد لعدد من الامناء المساعدين وتسكين منصب الامين العام لجامعة الكويت، مشيرا الى ان اجتماع مجلس الجامعة القادم سيتم في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بمناسبة بداية العام الداسي الجديد 2017/2018 وذلك صباح امس في بهو مبنى الادارة الجامعية، بحضور د.حسين الانصاري ونواب المدير وعمداء الجامعة واعضاء هيئة التدريس ومدراء الإدارات.

وقال الانصاري انه بصدد تشكيل لجان خاصة لسد لشواغر مناصب العمداء والعمداء المساعدين في الكليات التي تنتهي مدة عمادتها في ديسمبر المقبل، مبينا انه فيما يخص لجنة الشهادات الوهمية والمزورة فهذا الملف متابع شخصيا من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس وتم تمديد عمل اللجنة لاستكمال هذا الملف، وعموما في جامعة الكويت فنحن على اطلاع بكافة الملفات الموجودة ولم اسمع الى الآن عن وجود شهادات مزورة.

وأضاف انه فيما يخص المشاكل التي رافقت تسجيل «الباي فورس» فقد زرت 10 كليات الاسبوع الماضي وأنا على تواصل مع جميع الكليات منذ الصيف واجتهدنا لسد الثغرات التي تحتاج الى اعضاء هيئة تدريس وتم تعيين الكثير من اعضاء هيئة التدريس ممن تنطبق عليهم الشروط خصوصا في كلية التربية حيث كان هناك نقص كبير، ولكن ارى ان قضية الشعب المغلقة تناقصت بشكل كبير وانا على اطلاع على تفاصيلها وقد قابلت الطلبة.

ولفت الانصاري الى ان تضخم مشكلة الشعب المغلقة سببه ان الطالب يحب ان يحصل على وقت معين مع استاذ معين وهذا الامر رغم صعوبته فنحن بدورنا قدر المستطاع نحاول ان نوفر له رغبته، لان ذلك يسبب تكدسا ولكن هناك شعبا لا تزال فيها شواغر وغير مكتملة، ونحن لا ننكر وجود مشكلة الشعب المغلقة لانها ليست مشكلة متضخمة كما هي في العام الماضي والذي قبله وقد تم حلها من خلال تعيين عدد كبير من الاساتذة، في كلية التربية ولا يزال لدينا نقص وخاصة في مدرسي اللغات والتخصصات النادرة مثل الفيزيا والكيمياء والرياضيات ولكن عدد المتقدمين قليل لمثل هذه التخصصات وهذا الامر مشكلة عالمية.

وذكر الانصاري ان على الطلبة المنذرين مراجعة عمادة شؤون الطلبة والعمادات الطلابية في الكليات ومكاتب التوجيه والارشاد لبحث حالاتهم وتوجيه النصح والارشاد لهم ليتجاوزا فترة الانذارات، وقد وجهت عمادة شؤون الطلبة لعقد اجتماعات مستمرة مع الطلبة في هذا الخصوص لمعالجة حالاتهم، لافتا الى ان الجامعة بصدد تعديل اللوائح بالنسبة للمخلين بالنظام.