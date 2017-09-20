أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اتمام الترتيبات كافة مع وزارة التربية لضمان التحاق ابناء اصحاب «الجوزات المكتسبة» بالمدارس.

واكد مدير ادارة المعلومات بالجهاز عبدالله الفرحان في تصريح لـ «كونا» حرص الجهاز بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية على تسجيل التلاميذ من شريحة اصحاب الجوازات المكتسبة في المدارس.

ودعا الفرحان أولياء امور التلاميذ الذين لم يستكملوا حتى الآن اجراءات تسجيل ابنائهم الى مراجعة ادارة المعلومات بالجهاز المركزي من اجل تزويدهم بالكتب اللازمة لتسهيل امورهم.

وأشار الى ان الجهاز بصدد إصدار بطاقة تأمين صحي لشريحة اصحاب الجوازات المكتسبة لضمان العلاج في المراكز الصحية.