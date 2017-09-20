الخالد ترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى المعني بإصلاح الأمم المتحدة

بحث الأزمة السورية والأوضاع في اليمن والسودان وليبيا والعراق وتطورات القضية الفلسطينية

تنسيق بين الكويت والسويد خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن

ترأس الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفد الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى المعني بإصلاح الأمم المتحدة وذلك على هامش اعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي هذا الاجتماع الذي ترأس اعماله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اطار دعم جهود الإصلاح التي يبذلها السكرتير العام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس لتفعيل دور أنشطة منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وتمكين أجهزتها من القيام بدور أكثر فعالية وحيوية.

وكانت الكويت صادقت على البيان السياسي المعني بإصلاح الأمم المتحدة من ضمن عدد من الدول الأعضاء في المنظمة.

وحضر الاجتماع مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.

كما ترأس الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المعنية بفلسطين والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم الجهود الدولية للوقوف مع دولة فلسطين وشعبها حيث تم خلاله تبادل الأفكار والرؤى حيال دعم الاقتصاد الفلسطيني ومؤسسات الدولة والتباحث في أنجع السبل الرامية نحو تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على كل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما التقى الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الساحة اليمنية والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن.

من جانبه، أشاد ولد الشيخ أحمد بما قدمته الكويت من إسهامات لأشقائها في اليمن وخاصة على الصعيد الإنساني

.كما التقى الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة البروفيسور إبراهيم غندور، وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

كما تم استعراض المواضيع والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما ترأس الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة جيبوتي.

وعقد الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتم خلاله مناقشة كل القضايا المطروحة على جدول الأعمال ومنها القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة السورية والوضع في العراق واليمن وليبيا علاوة على بحث المواضيع الاخرى المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما التقى الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان ديمستورا، وتم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة السورية والجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة.

من جانبه، أشاد ديمستورا بما قدمته الكويت من إسهامات لأشقائها في سورية وخاصة على الصعيد الإنساني.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما التقى الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مع وزير خارجية مملكة السويد الصديقة مارغوت والستروم، وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

من جانبها، أعربت والستروم عن تطلعها لاستمرار نسق التعاون المتين القائم بين البلدين الصديقين لاسيما ان البلدين ستتزامن فترة عضويتهما غير الدائمة في مجلس الأمن خلال السنة القادمة.