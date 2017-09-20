عادل الشنان

خطوة جريئة ومهمة اتخذها وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل تطبيقا لمبدأ العدالة وتحقيقها بين مستحقي الرعاية السكنية وأصحاب الأولويات، حيث أمر بمنع تسليم أي قسيمة ضمن مشروع غرب عبدالله المبارك لمن حصل عليها من أصحاب شهادات «الإعاقة» إلا بشهادة حديثة صادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وأكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن الوزير أبل أمر الإدارات المعنية في المؤسسة بعدم تسليم أي قسيمة أو ما يرتبط بها من مستندات للمواطنين أصحاب شهادات الإعاقة إلا في حال وجود شهادات صادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة معتمدة وحديثة وتسير وفق الإجراءات الأخيرة المتبعة بين الجهتين، مؤكدا أن الإدارات المعنية بدأت فعليا ومنذ الأسبوع الماضي عملية فرز المعاملات المرتبطة «بذوي الاحتياجات الخاصة» تمهيدا للتأكد من الشهادات المتضمنة إياها ومخاطبة «هيئة الإعاقة» للتأكد من سلامة الشهادات الواردة فيها قبل تسليمها للمستحقين.

وأشار المصدر إلى أن توجه الوزير أبل لمثل هذه القرارات يحفظ حقوق المواطنين أصحاب الأولويات الإسكانية ويتجنب تسليم غير المستحقين للقسائم السكنية.‏‫