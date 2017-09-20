أصدرت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بالتعاون مع ادارة التنوع الاحيائي في الهيئة العامة للبيئة 3 كتيبات بيئية توعوية وتثقيفية لطلاب المدارس في إطار برامجها التوعوية لنشر صحيح المعرفة بين مختلف الفئات العمرية.

وأكد امين صندوق الجمعية يوسف الكوس في تصريح صحافي ان الاصدارات الثلاثة مشمولة في برنامج «المدارس الخضراء» للعام الدراسي الحالي والذي تنظمه الجمعية للعام السابع على التوالي لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم الخاص.

وأوضح الكوس ان للجمعية تاريخا طويلا في مجال النشر البيئي التخصصي على يد نخبة علمية وبيئية وطنية من اصحاب الخبرات العلمية التي سبق لها نشر سلسلة «قضايا بيئية» وكتب ومراجع بيئية ما بين دورية وسنوية اثرت المكتبة المتخصصة في الكويت.

وأضاف ان الإصدار الاول يحمل عنوان «من بحر الكويت» ويشمل التعريف بالوثيقة البيئية للجمعية والتعريف بـ 13 نوعا من الأسماك الكويتية مرفقة برسوم للتلوين لترسيخ صحة المعلومات لدى الطلاب إضافة إلى رسوم توضيحية مرقمة للتعريف ببعض الكائنات البحرية لما يخدم برنامج «سفاري الشواطئ» والتدريب الميداني للشباب والناشئة.

وذكر ان الإصدار الثاني جاء بعنوان «من طيور الكويت» والكتيب ويشمل التعريف والتثقيف بنحو 14 نوعا من الطيور المستوطنة والمهاجرة المرفقة برسومات للتلوين لترسيخ المعلومات فضلا عن خمس رسومات توضيحية أخرى مشمولة في الكتيب وجميعها في إطار نشر صحيح التوعية بطيور الكويت.

وأفاد بأن الإصدار الأخير حمل عنوان «من نباتات الكويت» وهو يقدم التعريف العلمي المبسط بنحو 16 نبتة فطرية من نباتات الكويت لنشر صحيح المعرفة والتوعية البيئية النباتية.

وقال الكوس: ان الجمعية تعد حاليا مجموعة من الإصدارات المتخصصة مشمولة بجوانب بيئية اخرى في البلاد، مبينا أن الجمعية معنية بنشر مختلف آليات التوعية البيئية غبر برامج وأنشطة تتضمن النشر العلمي الورقي والإلكتروني إضافة الى إصدارات فيلمية توثيقية تتضمن الحياة الفطرية ومختلف انواع ومكونات البيئة الكويتية، وذلك في إطار مسؤوليتها البيئية والمجتمعية.