محمد راتب

أعلن رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية فواز المطيري توقيع عقد أعمال التصميم والإشراف الهندسي لمشروع انشاء فرع بنشر قطعة 6 مع مجموعة التصاميم للاستشارات الهندسية بعد اعتماده من وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث سيقوم المكتب بتقديم تصور كامل عن تصميم الفرع وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وأفاد خلال توقيعه عقد تصميم فرع البنشر بحضور اعضاء مجلس الإدارة انه من المتوقع انجاز الموافقات والتصاميم للفرع بمدة لا تتجاوز 60 يوما، ومن ثم يتم طرح مناقصة انشاء وبناء الفرع بعد اخذ موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتابع ان خدمة فرع البنشر تأتي ضمن استراتيجية مجلس الإدارة في تنويع الخدمات والأنشطة لأهالي المنطقة حتى لا يتكبدوا العناء للذهاب للمناطق الاخرى للحصول على مثل هذه الخدمة.

وبين المطيري انه ستتم متابعة المكتب في تسريع انجاز التصاميم والإشراف الهندسي بأسرع وقت ممكن، ولن يتم اهمالها كونها تعتبر مطلبا أساسيا لأهالي مدينة سعد العبدالله وستكون ادارة الفرع بشكل مباشر من قبل الجمعية.