في إطار استعدادات إدارة مكتبة الطالب الجامعي بجامعة الكويت لاستقبال الفصل الدراسي الأول لعام 2017/2018، تقيم الإدارة خيمة لبيع الكتب الدراسية، هذا وقد افتتحت الإدارة رسميا تلك الخيمة في المواقف الخاصة بإدارة مكتبة الطالب الجامعي برعاية البنك الكويت الوطني وبحضور نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.جاسم رمضان الكندري، والقائم بأعمال مدير إدارة مكتبة الطالب عواطف عبد الحليم حجي، والقائمين على إقامة الخيمة من البنك الوطني وعلى رأسهم عبدالله الفرس مدير أول مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ومحمد المؤمن مدير فريق مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، ومحمد العثمان نائب مدير مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية.

وأكد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.جاسم الكندري حرص جامعة الكويت على التعاون مع البنك الكويت الوطني لتسهيل مهمة كتب المقررات الدراسية على الطلبة والطالبات وهذه المناسبة جيدة لتوفير وتسهيل كل الإمكانات لتسهيل عملية بيع الكتب، مشيدا بدور إدارة مكتبة الطالب في عملية التطور والتحسن من سنة لأخرى ومنها التغلب على العديد من المشكلات التي تواجه الطلبة والطالبات في السابق كعملية الازدحام في المكتبة، متمنيا لكل الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح في العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الصدد، ذكرت القائم بأعمال مديرة إدارة مكتبة الطالب عواطف حجي أن افتتاح هذه الخيمة يخدم الطلبة بشكل أفضل حيث هناك صالة لعرض الكتب وصالة لبيع الكتب، وذلك لتخفيف ازدحام الطلبة وتسهيلا عليهم في الحصول على كتبهم الدراسية وسهولة التنقل بين أرفف الكتب، كما تقدمت بجزيل الشكر والامتنان للبنك الوطني على رعايتهم الكريمة لهذا المشروع وأثنت بالشكر على الإدارة الجامعية العليا التي ساهمت في تسهيل تنفيذه، مع خالص الشكر والتقدير لرؤساء الأقسام والوحدات وموظفي إدارة مكتبة الطالب على جهودهم المبذولة في خدمة الطلبة والمستفيدين.

وجدير بالذكر أن إدارة مكتبة الطالب عملت جاهدة على زيادة أجهزة الكاشير لتقديم ما هو أفضل لخدمة جموع الطلبة والمستفيدين وتسهيلا عليهم في عملية شراء الكتب الدراسية، كما تم تحديد نقاط بيع خاصة بالطلبة وأخرى للطالبات، ووفرت عدداً من الطلبة من خلال نظام التشغيل الطلابي، بالإضافة إلى مجموعة من فريق الإنجاز الجامعي لإرشاد الطلبة عن الكتب الدراسية والرد على استفسارات المستفيدين، بالإضافة إلى مكان مخصص لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم بعض المطويات التعريفية التي تقدم نبذة مختصرة عن أنشطة المكتبة وأقسامها المختلفة.

كما تم توفير العدد الكافي من الموظفين للقيام بعمليات البيع الائتمانية للطلبة من جانب وتزويد الإدارة بالكتب الدراسية من إدارة شؤون التخزين من جانب آخر، وبينت حجي أن هذه الصالة تخدم جميع طلبة جامعة الكويت، مشيرة إلى أن عمليات البيع تتم بالبطاقة الائتمانية «k-net» فقط بناء على تعميم من الإدارة المالية.

ولفتت حجي إلى ضرورة إبراز الهوية الجامعية والجدول الدراسي للتمكن من تطبيق دعم الكتب الدراسية لجميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى استمرار دعم الكتب الدراسية لجميع الطلبة بنسبة 60 % لجميع الطلبة على الكتب الدراسية المطلوبة.

هذا، وقد تم تكريم البنك الوطني من قبل إدارة مكتبة الطالب وبحضور د.جاسم الكندري وعواطف عبدالحليم حجي وتم إهداؤهم درع التميز وذلك تعبيرا عن الشكر والامتنان برعايتهم الكريمة لافتتاح الخيمة واهتمامهم البالغ للوصول إلى أفضل الخدمات التي تليق بجامعة الكويت.