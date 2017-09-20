قام وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بزيارة وقف مسجد غرناطة الجامعة في المركز الإسلامي بإسبانيا حيث كان في استقباله رئيس الجماعة الإسلامية بإسبانيا مالك عبد الرحمان رويث، ومدير وقف مسجد غرناطة الجامع بشير كاستنييرا بحضور سفير الكويت لدى إسبانيا د.سليمان الحربي والوفد المرافق للوزير.

وأكد الجبري خلال الزيارة حرص الكويت على دعم المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم والتي تمثل تاريخا إسلاميا عريقا، مبينا أننا اليوم بحاجة إلى استمرار كل من ينتهج سماحة الدين والوسطية في أنشطته وفعالياته الدينية، موضحا أن القائمين على مسجد غرناطة برز دورهم في إيصال حقيقة الإسلام في ظل الحملات التي تحاول تشوية صورة ديننا ممن يتخذ الإرهاب والتطرف والغلو منهجا.

بدوره أعرب مدير مسجد غرناطة الجامع بشير كاستنييرا عن شكره لوزير الأوقاف محمد الجبري والوفد المرافق له على تلبية الدعوة وزيارة المركز الإسلامي والمسجد، مبينا أن المسجد دشن سنة 2003 ليستمر في أداء دوره الأساسي كفضاء ديني لعبادة الله وفاتحا أبوابه لمسلمي غرناطة وإسبانيا ولكل الزائرين، مضيفا أن المسجد أصبح ملتقى لعقد لقاءات وأنشطة دينية اجتماعية وتربوية، إضافة إلى الأنشطة التعريفية بالإسلام لعامة الزوار.

وقال كستنييرا أن الجماعة الإسلامية في إسبانيا ومنذ 40 سنة تقريبا التزمت بزيارة الكويت لترتيب كل ما يخص دعم المشاريع والأنشطة المتخصصة التي تشرف عليها الجماعة في إسبانيا والتي تلاقي دائما اهتمام ودعم المحسنين من أهل الكويت.

وفي ختام الزيارة قام الوزير الجبري بتكريم السيد مالك عبد الرحمان رويث رئيس الجماعة الاسلامية باسبانيا والسيد بشير كاستنييرا مدير مسجد غرناطة الجامع والامام والخطيب بالمسجد الشيخ احمد برميخو.

كما استقبل سعادة سفير الكويت لدى اسبانيا د.سليمان الحربي في منزله بالعاصمة مدريد معالي الوزير والوفد المرافق له بمناسبة زيارته لاسبانيا، حيث اقام وليمة عشاء حضرها اعضاء السلك الديبلوماسي في السفارة.