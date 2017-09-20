أسامة أبو السعود

دشنت مراقبة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بنات بإدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دورتها الشتوية للتحفيظ رقم 72 وتزامنت الانطلاقة مع بدء العام الدراسي الجديد، وقد توجهت المراقبة كعادتها توجها مدروسا لإعداد قادة ذوي وعي وفهم بدور القرآن واثره في بناء الفرد والمجتمع، لذا تنوعت وسائل التحفيظ والمناهج وسبل الترفيه في هذه الدورة بما يتناسب مع الفئة العمرية، وذلك انطلاقا من رؤية الوزارة وتعزيزا لهدفها في تحقيق الريادة في العمل الإسلامي.

وصرح مدير ادارة شؤون القرآن الكريم احمد الطويل بأن المراقبة تعمل تحت منهجية وأطر الوزارة في زيادة الإقبال على حفظ القرآن الكريم ومدارسة علومه لنشر القيم الإسلامية وتعزيز قيم الوسطية والتسامح، فأدرجت هذه القيم ضمن خطة المناهج بأساليب تربوية حديثة وجندت طاقاتها البشرية لإعمال هذه القيم وغرسها في جمهور الحلقات من الحافظات والخاتمات والجمهور العام.

من جانبه، قال مراقب حلقات تحفيظ القرآن الكريم - بنات السيد عبداللطيف علي الكندري ان المراقبة تتعامل بمهنية واحترافية مع حافظات القرآن الكريم، حيث ان للدورة منهجا محددا ومدروسا وضع تحت اشراف كادر قرآني متخصص، كما تأخذ بعين الاعتبار لاحتياج الحافظات بمراحلهن العمرية المختلفة الى الثقافة والترفيه فطرحت برامج وأنشطة ثقافية وترفيهية لا غنى عنها، كما ان المراقبة استجابت لمطالب ورغبات الجماهير وحاجتهم الملحة لمراكز قرآنية بالقرب منهم فافتتحت مركزين جديدين في منطقتي صباح الناصر وصباح الاحمد.

من الجدير بالذكر ان مراقبة حلقات تحفيظ البنات تحتضن ما يقارب 9000 حافظة موزعة على 29 مركزا قرآنيا في مختلف مناطق محافظات الكويت الستة حيث تستقبل الحافظات من سن 6 سنوات فما فوق في حلقات قرآنية متدرجة ومتنوعة ومتخصصة كالحلقات النظامية ومبادئ اللغة العربية ومركز اون لاين للحفظ.