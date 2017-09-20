أكد رئيس فرع جمعية إحياء التراث الإسلامي في محافظة الجهراء د.فرحان الشمري أن الفرع يستقبل ما معدله أكثر من 100 أسرة محتاجة شهريا تتقدم للحصول على إعانات، وقد بلغ عدد الأسر التي استقبلها الفرع خلال شهر أغسطس الماضي فقط وتمت مساعدتها 145 أسرة محتاجة فيهم الأيتام والمرضى والأرامل والمطلقات وضعفاء الدخل والحالات الدراسية، ونحن نكمل بذلك الدور المبارك الذي تقوم به لجان الجمعية المختلفة في إطعام الأسر المحتاجة داخل الكويت ومساعدتهم عبر عدد من المشاريع الخيرية المختلفة الدائمة منها والموسمية، والتي كان آخرها تقديم 124 أضحية للمحتاجين داخل البلاد خلال عيد الأضحى هذا العام.

وعلى صعيد آخر، قال الشيخ الشمري: ان الفرع وضمن أعماله لدعم طلبة العلم وتيسير السبل أمام الطلبة المحتاجين قام بتوزيع 500 كوبون شراء للحقيبة المدرسية للطلبة والطالبات من الأيتام والمحتاجين داخل الكويت وذلك قبيل انطلاق العام الدراسي، مبينا مدى تجاوب أهل الخير في هذا المشروع الذي لقي بفضل الله ثمرات طيبة.

ثم أوضح الشيخ د.فرحان عبيد الشمري مدى أهمية أن يغتنم المسلم أوقاته في طاعة الله عز وجل والقيام بأعمال تعود بالخير والنفع عليه، خاصة ونحن نشهد مرور الأيام والسنوات بالشكل المتسارع والمخيف الذي يجعل من الضرورة أن يعيد المسلم رؤيته في اغتنام سنوات حياته، فالإسلام يحثنا على بذل الجهد والعطاء حتى في أشد الأوقات حرجا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل».

وأكد الشمري أنه انطلاقا من هذا المبدأ الإسلامي الأصيل وقياما بواجبنا تجاه ديننا الحنيف ووطنا الغالي فإن الفرع لم يألو جهدا بفضل الله في إنجاز المشاريع الخيرية وإيصال رسالة الإسلام السمحة التي تدعو للوسطية والاعتدال في الدعوة إلى دين الله، مشيرا إلى دور أهل الكويت في تحقيق إنجازات طيبة في المشاريع الخيرية للفرع خلال عام 2017، موضحا أنهم هم الذين دفعونا وأخذوا بأيدينا لتنفيذ تلك المشاريع بفضل الله ثم بفضل عطاءاتهم وأياديهم البيضاء، والتي استفاد منها الكثير من المحتاجين.