انخفض سعر برميل النفط 7 سنتات في تداولات أمس ليبلغ 52.59 دولار أمريكي مقابل52.66 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء قبيل الاجتماع الذي سيعقد الجمعة المقبل بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من كبار منتجي النفط في العالم غير الأعضاء في المنظمة لمناقشة احتمالات تمديد اتفاقهما لخفض الانتاج.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 14ر55 دولار كما انخفض سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ليصل إلى 48ر49 دولار.