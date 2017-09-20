استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 301ر0 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 361ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 407ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 313ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.



وفي الولايات المتحدة واصل سعر صرف الدولار انخفاضه على نطاق واسع امام باقي العملات الرئيسية خلال تداولات امس الثلاثاء وذلك بعد صدور بيانات القطاع السكني في الولايات المتحدة.