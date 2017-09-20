أعلنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تنفيذ المرحلة الثانية لازالة التعديات على أملاك الدولة لفريق طوارئ فرع بلدية الجهراء علي منطقة سعد العبدالله، وذلك ضمن حملات #بتعاونكم_نجملها، التي أسفرت عن ازالة15 تعدي.



وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق طوارئ الجهراء علي القويضي أن مفتشين الفريق قد أنهوا المرحلة الثانية من ازالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة سعد العبداللة بعد أن تم توزيع 41 انذر لازالة التعديات وقد استجاب بعض أهالي المنطقة وازلوا التعديات من قبلهم واما بقية المتجاوزين تم تطبيق القانون عليهم وتم ازالة 15 تعدي على أملاك الدولة من ديوانيات و أسوار حديدية.

و شدد القويضي على أنه جاري العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة بعد رصد المتعديين على أملاك الدولة ووضع الملصقات علي الدوانيات و الاسوار تمهيدا لازالتهم.

و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.