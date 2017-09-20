عاطف رمضان

أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي ان الاعتدال الخريفي فلكياً لهذا العام سيكون بعد غد الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وقالت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي في بيان صحافي بهذا الخصوص، ان الاعتدال الخريفي هو أحد الظواهر الفلكية للفصول الأربعة التي تحدث نتيجة دوران الأرض حول الشمس بمحورها المائل بزاوية قدرها (23.5) درجة قوسية، وتكون أشعة الشمس مقسمة بشكل متساوٍ للأرض فيتساوى الليل والنهار تقريباً وتشرق الشمس بإتجاه الشرق تماماً وتغرب بإتجاه الغرب تماماً، وعليه يمكن تحديد اتجاهي الشرق والغرب بدقة.

وأضافت انه في يوم الجمعة بعد غد، عند تمام الساعة الحادية عشرة ودقيقة واحدة مساءً بالتوقيت المحلي، يشهد سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية ظاهرة الإعتدال الخريفي (autumnal equinox) حيث ينتهي فصل الصيف فلكياً ويحل فصل الخريف، وتكون الشمس عمودية على خط الإستواء فيتساوى الليل والنهار في جميع مناطق الأرض.



ولفتت إلى أن الشمس ستكون على مسافة من الأرض تبلغ (150129845) كم، والإعتدال الخريفي يحدث عند نفس اللحظة على الأرض، ولكن توقيت حدوثه يختلف من مكان لأخر نظراً للموقع الجغرافي لكل بلد، وستقطع الشمس خط الإستواء متجهةً من الشمال إلى الجنوب وبذلك يحل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحل فصل الربيع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.