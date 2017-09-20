توزيع بطاقات القرعة للدفعة الاولى في مشروع(N2) يومي الأحد والاثنين المقبلين

أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الأربعاء قرعة الدفعة الثامنة من القسائم الحكومية لمشروع جنوب المطلاع (إن 3).

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة تشمل 305 قسائم بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 20 يناير 2011.



وأضافت أن يومي الأحد والاثنين المقبلين سيكونان موعدا لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الأولى من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع(ان 2) والتي تشتمل على 303 قسائم بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى 9 فبراير 2012.



ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية إلى متابعة حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) و(تويتر) و(يوتيوب).