أكدت أن الربط يهدف إلى ستقدام العمالة الماهرة واستبعاد العمالة الهامشية التي لا تضيف أي جديد لسوق العمل

900 ألف عامل من الجالية الهندية تحت مظلة القوانين الكويتية وتتوفر لهم الحماية اللازمة

كريم طارق

استقبلت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند ايم جيه أكبر والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا في اطار بحث سبل التعاون بين البلدين.

وكشفت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي لها أنه تم خلال اللقاء الذي حضره نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة للتخطيط واعتماد المهارة المهنية د. مبارك الجافور ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية خلود الشهاب بحث مستقبل التعاون المشترك في مجال العمالة ودراسة استقدامها عن طريق مشروع الربط الالكتروني بين البلدين، مشيرة إلى أنه يجري حاليا العمل على اتمام الربط الالكتروني والتغلب على أي عقبات تواجه هذا المشروع، حيث سيسهم في استقدام العمالة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل واستبعاد العمالة الهامشية التي لا تضيف أي جديد لسوق العمل في البلاد.

وأضافت الصبيح أنه تم التأكيد للوفد الهندي على مدى حرص دولة الكويت على حماية حقوق العمالة الوافدة بشكل عام من خلال قطاعات معنية في الهيئة العامة للقوى العاملة وووحدات استقبال الشكاوى العمالية في كل إدارة عمل في مختلف المحافظات، وتوفر سبل حماية العمالة والرقابة والمتابعة المستمرين من خلال فرق التفتيش الميدانية والتعاون والتواصل الدائم مع سفارات الدول المصدرة للعمالة.

وأكدت الصبيح للوفد الهندي أن العمالة الهندية التي تقدر بحوالي 900 ألف عامل تعمل تحت مظلة القوانين الكويتية وتتوفر لها الحماية اللازمة، كما يتم التغلب على أي مشاكل تواجهها فور حدوثها، لافتة إلى تعاونها لتذليل أي عقبات تواجه العمالة الهندية أو العمالة الوافدة بشكل عام.

ومن جهة أخرى نقلت الوزيرة الصبيح إلى الوزير الهندي رغبة الكويت في زيادة أعداد المقاعد الممنوحة للناقلات الجوية الكويتية من 12000 مقعد الى 90000 مقعد في الأسبوع، خاصة وأن المقاهد الممنوحة والمتمثل في 12000 مقعد تم تحديدها في العام 2007 لا تتناسب مع أعداد الجالية الهندية التي تستضيفها الكويت والتي وصل عددها مؤخراً إلى ما يقارب 900 ألف مواطن هندي، بما ينعكس على انعاش حركة نقل الركاب للناقل الوطني ( الخطوط الجوية الكويتية )، كاشفة أن الجانب الهندي وعد بدراسة الطلب والرد عليه في القريب العاجل.