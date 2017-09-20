فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة المواصلات بالانابة بثينه السبيعي بان وزارة الخدمات هي جزء من منظومة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة وبالتالي فإنها ذاهبه في تفعيل وتطبيق قرار البصمة الجديد والذي سينفذ اعتبارا من أكتوبر القادم وذلك بناء علي قرار ديوان الخدمة المدنية

واضافت بان موظفي الوزارة أصلا كانوا ملتزمين بتطبيق البصمة ولكن سيضاف إليهم حاليا عدد من المدراء والمراقبين ومن مضي علي خدمته 25 سنه وعليه فان وزارة الخدمات ستطبق قرارات الديوان بحذافيره أسوة بالوزارات الآخري

وقالت بان الوزارة استعدت لتنفيذ هذا القرار وذلك من خلال توفير جميع الأجهزة الخاصة بالبصمة في مبني الوزارة او ادارات وقطاعات ومقاسم الوزارة وذلك بإشراف ومتابعه حثيثه من قبل لجنة شؤون الموظفين وبالتالي فان هناك مايقارب أكثر من 8 موظف سيطبقون قرار البصمة الجديد أكتوبر القادم