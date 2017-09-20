اسامة ابو السعود

افتتح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب المبنى الجديد للمحفوظات المركزية بوزارة العدل بمنطقة العارضية الصناعية بحضور وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع وعدد من وكلاء الوزارة المساعدين ومديري الادارات المختلفة .

والقى الوزير العزب كلمة في افتتاح المبنى قال فيها " في البداية قبل ان اتحدث عن هذا الصرح اتوجه بالشكر للعاملين الذين كانوا يواصلون العمل ليلا ونهارا حتى ينجز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن .

وتابع قائلا " في الحقيقة لعل الكثيرين لا يعلمون عن دور ادارة المحفوظات المركزية ودور العاملين في هذا المبنى ، وامانة فهذا المبنى سيوفر علينا الكثير من الاماكن التي نحتاجها في دور القضاء المختلفة .

ولفت الى ان مساحة الارض التي يقام عليها المبنى 10 الاف متر بينما تبلغ مساحة المباني 36 الف متر مربع مكون من سرداب و3 ادوار , وهذا المبنى اختصر عليها الكثير من المال العام , حيث وفرنا لميزانية الدولة ايجارات سنوية 330 الف دينار سنويا .

وتابع العزب قائلا " ايضا وفرنا بدل تأجير 20 سيارة وكل سيارة بالسائق حيث اصبحت سيارتين فقط ونأمل من سيادة الوكيل زيادتها ل4 حيث ان سيارتين فقط لا تكفي بعد ان كانت 20 سيارة .

واضاف قائلا " هذا المبنى مجهز لحفظ الملفات التي هي بطبيعتها سرية حيث انها تحوي اسرار الناس وكانت موجودة في منشات غير مجهزة اصلا لهذه الخدمة .

وتابع وزير العدل قائلا " البعض يستغرب من كبر حجم هذا المبنى وهذه الملفات والبعض يعتقد اننا متأخرين وان الناس بدات تصور ملفات القضايا .

واضاف " نحن لا نملك كجهاز معاون للسلطة القضائية ان نقنن الملفات وعددها , فملف الدعوى بيد القاضي وهو من يرى انه وبعد التداول منها يتم حفظه و لاهمية ملف الدعوى يجب ان تكون اوراق الدعوى الاصلية موجودة .

واستطرد قائلا " لدينا نظام "الامدج" حيث يتم تصوير الملف في هذا المبنى ويرسل الى الجهة، وكان المحامون والمتقاضون في بعض الاحيان يواجهون اشكالا حقيقيا حيث يتم ابتزازهم من بعض الموظفين لتصوير ملفات الدعاوى مقابل مبلغ 10 او 20 دينارا.

وشدد وزير العدل على القول " لن اخجل ان اقول ان هذا الامر موجودا وهناك من يستغل استعجال الناس بتصوير الملفات .

وتابع قائلا " اليوم يتم تصوير الملفات بالمجان وارسالها للشخص المسؤول في اي جهة سواء في الرسوم القضائية او في المحكمة الكلية او محكمة الاستئناف او التمييز او محاكم الاسرة او شؤون الموظفين وفي اي قطاع من القطاعات التابعة لوزارة العدل .

وواصل قائلا نحتاج الى المزيد من الجهد حتى نطور هذا المكان بعد ان اسسنا فيه هذا العمل ,وهناك امورا كثيرة نسعى لتحقيقها وفي مقدمتها توفير المال العام لصالح الكويت ليوجه للمواطنين" مشددا على ان الكويت تمتلك اراضي شاسعة واموال لبناء منشات تليق بمرفق القضاء وتليق بصورة دولة الكويت .

وتحدث الوزير العزب عن حال الملفات سابقا التي لم يكن وضعها يليق بدولة مثل دولة الكويت حيث كانت الملفات تلاقى وتحفظ على الارض .

واضاف قائلا " ايضا انا وجهت مدير ادارة المحفوظات بالاستفادة من الملفات التي يتم تلفها , فانا اعلم انه يتم اتلاف الكثير من الملفات وما يشغلنا في هذا المرفق هو اعادة صناعتها من جديد بدلا من ان نتلفها وتصبح هباء منثورا وتتحول الى ان تكون ايرادا اخر للدولة فيما يخص اطنان بدلا من الاوراق التي ترمى هكذا .

واضاف وزير العدل " نحن نعتقد ان افتتاح هذا المكان بتلك الاهمية يعني ان حكومة دولة الكويت قادرة على ان تلبي طموحات المواطنين وايضا هي قادرة على ان تنقلنا الى مصاف الدولة المتقدمة , فنحن علمنا الاخرين وسنستمر في تعليم الاخرين في الكويت دولة المؤسسات .

وفي ختام حفل الافتتاح قام الوزير العزب ووكيل الوزارة عبد اللطيف السريع بتكريم عدد من مسؤولي وموظفي ادارة المحفوظات المركزية على ما بذلوه من جهود في عملية نقل الملفات الى المبنى الجديد .

ثم قام الوزير العزب بعدها بجولة تفقد خلاله مختلف الادارات والاقسام والمكاتب التي يضمها المبنى الجديد .