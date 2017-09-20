بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إنريكي بينيا تيتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة ، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المكسيك وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين ، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء ، وآملا ان يتمكن المسؤولون فى البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إنريكي بينيا نييتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.