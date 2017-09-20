عبدالكريم أحمد

أمر قاضي تجديد الحبس باستمرار حبس المواطن والمواطنة المتهمين بقتل طفلة الأخيرة البالغة 5 أعوام، على أن يعرضا عليه مجددا في الرابع من شهر أكتوبر المقبل.

وفجّرت المحاكمة مفاجأة تتمثل بأن المجني عليها تعد «مقعدة» وتعاني من إعاقة شديدة ، الأمر الذي جعلها تستخدم كرسي إعاقة، وقد حضر المتهمان وأنكرا الاتهامات.

وتعود وقائع القضية إلى السابع من شهر أغسطس الماضي، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا من الأم يفيد بتعرض طفلتها لإغماء داخل مسكنها في منطقة القصور وحاولت إفاقتها دون جدوى، وبتوجيه مركبة إسعاف تبين وفاة الطفلة ووجود كدمات وآثار حروق على جسدها ، فشك رجال الأمن والطوارئ الطبية برواية الأم، وباقتيادها للتحقيق اعترفت أن صديقها حضر في اليوم السابق وقام بتعذيب طفلتها بإطفاء أعقاب السجائر بجسدها وضربها ضربا مبرحا إلى أن أصيبت بإغماء ، وقد حاولت تقديم المسكنات لها دون جدوى، وأرشدت عنه وتم ضبطه بمسكنه في منطقة سلوى.