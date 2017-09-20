قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم ان صدور قرار تفسير المحكمة الدستورية بصحة اجراءات انتخاب نائب رئيس المجلس يثبت مبادئ دستورية لأي احتمالات مستقبلية ويؤكد صحة تفسيرنا لمواد اللائحة الداخلية لمجلس الامة والدستور".



واضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة ان الحكم الذي صدر اليوم أكد وضع نهاية لحوار دستوري راق بين أشقاء، معربا عن شكره للنائبين عيسى الكندري و د.جمعان الحربش على الأخلاق الراقية التي تحليا بها وتمنى لهما كل التوفيق في مسيرتهما البرلمانية.



وزاد : أعيد وأكرر ما ذكرته سابقا ان الاخوين عيسى الكندري وجمعان الحربش عينان في رأس والخلاف بينهما ليس خلافا شخصيا بل دستوري راق انتهى اليوم بهذا الحكم الواضح".



وأوضح الغانم ان مجلس الأمة ذهب إلى المحكمة الدستورية لحسم أي خلاف فيما يتعلق باعتبار الممتنع عن التصويت حاضرا أم غائبا عن الجلسة.



وبين ان الحكم اثبت ان الممتنع داخل الجلسة يحسب ضمن الحضور سواء في التصويت على المناصب أو غيرها من الاجراءات التي تتم داخل القاعة.



وقضت المحكمة الدستورية في وقت سابق اليوم بأن تفسير كلمة "الحاضرين" تنصرف على كل من كان موجودا من النواب داخل القاعة اثناء التصويت على منصبي الرئيس ونائب رئيس مجلس الامة.



وكان مجلس الامة قدم طلب تفسير الى المحكمة الدستورية بخصوص المادتين (92) و(97) من الدستور عقب انتخاب منصب نائب رئيس مجلس الامة.