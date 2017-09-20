قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم ان العمليات الانشائية المتعلقة بتفتيت الطبقة الصخرية لانشاء البنية التحتية في مشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية تتم وفق معايير واشتراطات الأمن والسلامة.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة م.ابراهيم الناشي ان العمليات تتم بواسطة تقنيات ووسائل حديثة معتمدة ومطبقة في العديد من الدول التي تتشابه مع طبيعة طبقات أرض مشروع مدينة جنوب المطلاع خاصة ان مساحة المشروع كبيرة اذ تزيد عن 100 كيلومتر مربع.

وأضاف ان استخدام تلك التقنيات ومواعيدها لا يكون إلا بإشراف وحضور الإدارة المختصة في وزارة الداخلية ، مشيرا إلى انه لا يوجد أي تأثير لعمليات التفتيت على المناطق المجاورة للمشروع وانعدام تأثيرها على البنية التحتية في تلك المناطق.

ودعا المتحدث الرسمي المواطنين الى عدم الالتفات الى المغالطات المتداولة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا حرص المؤسسة والتزامها الكامل باشتراطات الأمن والسلامة في استخدام المواد المعتمدة دوليا المصرح بها من الجهات المعنية داخل البلاد.