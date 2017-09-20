اكدت وزارة المالية اليوم اهمية دعم وتعزير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الهند تجسيدا للرغبة والتوجهات المشتركة بين قيادتي البلدين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح ترأس اعمال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الوزارية الكويتية الهندية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي الذي استضافته دولة الكويت اليوم فيما ترأس الجانب الهندي وزير الدولة للشؤون الخارجية ام جي اكبر.

وأضافت ان الاجتماع تطرق الى العديد من مجالات التعاون اهمها التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري والتجاري وفي مجالي (اسواق المال) و(النفط والغاز والطاقة) فضلا عن التعاون المشترك بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.

وذكرت ان الاجتماع بحث اوجه التعاون في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والرياضة والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة مؤكدة ان الجانبين أعربا عن "ارتياحهما لمستوى العلاقات الحالية بين البلدين".

واشارت الى ختام اعمال الاجتماع بعد التوقيع على محضره من الجانبين على ان تنعقد الدورة الرابعة للجنة الوزارية الكويتية الهندية المشتركة فى عاصمة جمهورية الهند نيودلهي العام المقبل.