اعلنت السفارة الكويتية لدى العراق اليوم سلسلة توجيهات للمواطنين الكويتيين الراغبين بزيارة العتبات الدينية في العراق في شهري محرم وصفر الهجريين.



ودعت السفارة في بيان لها الى الالتزام بالتعليمات والقوانين العراقية وتجنب زيارة المناطق المتوترة امنيا وعدم سلك طرق غير مؤمنة من قبل القوات العراقية.



وحذرت من الوقوف بالاستراحات والمطاعم الا للضرورة في حال القدوم الى العتبات الدينية برا واكدت ضرورة الحرص على حمل بطاقة تعريفية للزائر تشمل رقم هاتف الحملة واسم الفندق الذي يقيم فيه.



واوصت الزائرين بعدم التوجه الى المحافظات الاخرى الا بعد الحصول على الموافقة من صاحب الحملة وعدم السفر ليلا بطريق البر من العراق الى الكويت وبالعكس.



واكدت السفارة تخصيصها هواتف للرد على اتصالات الزوار الكويتيين واستفساراتهم على الرقمين (07830000444) و (07828797905) وكذلك على الهاتف الارضي 7764545(01)