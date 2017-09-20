التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اليوم على هامش اجتماعات الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.