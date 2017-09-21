كريم طارق

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند ايم جيه أكبر والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا في اطار بحث سبل التعاون بين البلدين.

وكشفت الصبيح في تصريح صحافي أنه تم خلال اللقاء الذي حضره نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة للتخطيط واعتماد المهارة المهنية د.مبارك الجافور ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية خلود الشهاب بحث مستقبل التعاون المشترك في مجال العمالة ودراسة استقدامها عن طريق مشروع الربط الالكتروني بين البلدين، مشيرة إلى أنه يجري حاليا العمل على اتمام الربط الالكتروني والتغلب على أي عقبات تواجه هذا المشروع، حيث سيسهم في استقدام العمالة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل واستبعاد العمالة الهامشية التي لا تضيف أي جديد لسوق العمل في البلاد.

وأضافت الصبيح أنه تم التأكيد للوفد الهندي على مدى حرص الكويت على حماية حقوق العمالة الوافدة بشكل عام من خلال قطاعات معينة في الهيئة العامة للقوى العاملة.

مؤكدة أن العمالة الهندية التي تقدر بحوالي 900 ألف عامل تعمل تحت مظلة القوانين الكويتية وتتوافر لها الحماية اللازمة، كما يتم التغلب على أي مشاكل تواجهها فور حدوثها.

من جهة أخرى، نقلت الصبيح إلى الوزير الهندي رغبة الكويت في زيادة أعداد المقاعد الممنوحة للناقلات الجوية الكويتية من 12000 مقعد الى 90000 مقعد في الأسبوع، خاصة أن المقاعد الممنوحة تم تحديدها في 2007 لا تتناسب مع أعداد الجالية الهندية التي تستضيفها الكويت والتي وصل عددها مؤخرا إلى ما يقارب 900 ألف مواطن هندي، بما ينعكس على انعاش حركة نقل الركاب للناقل الوطني (الخطوط الجوية الكويتية)، كاشفة أن الجانب الهندي وعد بدراسة الطلب والرد عليه في القريب العاجل.