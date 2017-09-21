حنان عبدالمعبود

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.أحمد الشطي ان اخر إحصائية صادرة عن ادارة العلاج بالخارج أظهرت انخفاض حالات المبتعثين للعلاج في الخارج في النصف الاول من هذا العام مقارنة مع أعوام 2014 و2015 و2016 وبنسبة 80%، حيث كان اجمالي الحالات 2927 حالة في النصف الاول من 2017 مقابل 13352 للفترة ذاتها من العام 2016.

واضاف ان أسباب هذا الانخفاض ترجع الى عدة عوامل أهمها قرار وزير الصحة د.جمال الحربي بعرض الحالات على لجان بالمستشفيات والمراكز التخصصية، وعليه فإن الموافقات فقط تتم عن طريق اللجان التخصصية، حيث ليست هناك لجنة عليا او لجنة تظلمات للموافقات كما في السابق، بالاضافة الى لائحة العلاج بالخارج والتي تمثل السبب الرئيسي لانخفاض الاعداد مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يقتصر على ابتعاث الحالات المستحقة مثل الحالات الحرجة والجراحات المستعصية والاطفال والسرطان.