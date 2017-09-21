فرج ناصر

قال رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية عبدالله السرهيد ان مجموعة من الموظفين لا يتعدى عددهم ٣٥ موظفا قاموا امس بالتجمع بالمؤسسة لعمل جمعية عمومية غير عادية وهمية دون التزام باللوائح او القوانين، لافتا الى انه تم التصدي لهم من مجلس النقابة وأكثر من ١٠٠ موظف منتسب للنقابة وإفشال جمعيتهم الوهمية والتأكيد على دعم النقابة الشرعية وعدم العبث بالنقابة.

وقال السرهيد ان مجلس نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ يشكر وقفة الموظفين وحرصهم على دعم وتأييد النقابة وعدم الالتفاف على اللوائح والقوانين المنظمة.