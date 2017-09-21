عبر عدد من رؤساء مجالس الجمعيات التعاونية عن رفضهم لحل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية مطالبين بوقف حل او عزل مجالس الادارات قبل صدور حكم القضاء.

واستغرب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي الكندري، في تصريح صحافي بعد اجتماع عاجل عقده مع رؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية مساء أمس في مقر الاتحاد، عدم تجاوب وزارة الشؤون في ادخال الاتحاد في اللجان الخاصة بالنظر في مخالفات الجمعيات التعــاونية لمشـــاركة الوزارة فيما تصــدره من قرارات وزارية خاصة بالجمعيات على الرغم من الوعــود التي تلــقاها الاتحاد بوجود ممثلين له في هذه اللجان.

وأكد الكندري ان رؤساء مجالس الجمعيات التعاونية شددوا على رفضهم قرار 16/2016 لتدخله في صلاحيات مجالس الادارات والمطالبة بإلغائه بشكل كامل، حيث انهم طالبوا الاتحاد باللجوء الى القضاء فيما يخص القرار.

ولفت الى ان رؤساء الجمعيات التعاونية عبروا عن رفضهم ما يسمى باستثمار الجمعيات التعاونية من قبل الغير وهي «خصخصة» بطريقة غير مباشرة مطالبين بتعديل القرارات التي تعرقل العمل التعاوني، مشيرا الى ان هناك عددا من المطالب سيتم تزويد أعضاء مجلس الأمة بها منها مقترح تعديل قانون التعاون والتوجه إلى إنشاء هيئة التعاون.

وأوضح الكندري ان هناك مقترحات تقدمت بها الى وزيرة الشؤون هند الصبيح وتمت الموافقة عليها وستتم متابعة هذه المقترحات من قبلها، مشيدا بتفاعل واهتمام رؤساء مجالس الإدارات واتحادهم لمواجهة الحملة التي تواجهها الجمعيات التعاونية، مؤكدا انه تمت الموافقة على تشكيل لجنة لمتابعة القرار 16/2016، معلنا ان هناك اجتماعا قادما بعد اسبوعين لرؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية لمتابعة آخر المستجدات وعمل مسودة موحدة للمطالب التي سيتم التقدم بها الى اعضاء مجلس الامة.