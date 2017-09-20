افتتحت دولة الكويت مشروع "فريج الكويت" الاسكاني في منغوليا لمساعدة الأسر التي فقدت منازلها جراء الفيضان الذي ضرب محافظة (بيان أولغي) ذات الأغلبية المسلمة صيف العام الماضي.

وذكرت سفارة الكويت لدى منغوليا في بيان لها اليوم ان المشروع الذي مولته حكومة الكويت بكلفة 538ر274 دولار افتتح بحضور كل من سفير دولة الكويت لدى منغوليا خالد الفضلي ومحافظ (بيان أولغي) غليم خان ايب وأمين عام جمعية الصليب الأحمر المنغولي بولورما نوردوف وعدد من قيادات المحافظة والجمعية.

ووفقا لبيان السفارة اشاد السفير الفضلي بسرعة تجاوب مجلس الوزراء الكويتي مع طلب المساعدة المقدم من جمعية الصليب الأحمر المنغولية لمساعدة الأسر المتضررة جراء ذلك الفيضان موضحا ان المشروع يتكون من 35 منزلا ومسجد يتسع لمئة مصل أطلق عليه اسم (مسجد الكويت) وحديقة أطفال وعيادة طبية لمساعدة المتضررين.

واضاف السفير ان هذه المساعدات تأتي وفقا لتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد (قائد العمل الانساني) التي تحث على اغاثة المحتاجين والمنكوبين في جميع انحاء العالم.

من جانبه أعرب كل من سعادة المحافظ وأمين عام جمعية الصليب الأحمر المنغولي عن بالغ تقديرهما لمساعدات دولة الكويت لمواجهة آثار ذلك الفيضان بالاضافة الى ما سبق تقديمه من مساعدات اغاثية و تنموية في كافة محافظات منغوليا وفي محافظة (بيان أولغي) على نحو خاص.

كما قام المحافظ بتكريم السفير الفضلي باعتباره "مواطنا فخريا" لتلك المحافظة كتعبير عن الامتنان لمساعدات دولة الكويت المستمرة لمنغوليا.

يذكر ان محافظة (بيان أولغي) تقع في غرب منغوليا ويشكل المسلمون من أصول كازاخية غالبية سكانها وتبعد أكثر من 1700 كيلو متر عن العاصمة أولان باتر .

وكانت الأمانة العامة للأوقاف قدمت مساعدات بقيمة 60 ألف دولار لانشاء شبكة الكهرباء وحفر آبار لمياه الشرب في مكان الايواء المؤقت الذي نقلت له تلك الأسر بعد الفيضان بالاضافة الى ما قدمته الجمعيات الخيرية الكويتية من مساعدات اغاثية شتوية في شهر فبراير الماضي بقيمة 81 ألف دولار نفذتها السفارة على مرحلتين.