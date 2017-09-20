اكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري اليوم اهتمام الوزارة بالرياضة لما لها من انعكاس على تطوير مستوى الاداء الامني ورفع المهارات الفردية لجميع منتسبيها.

وقال الفريق الدوسري في تصريح نقلته ادارة الاعلام الامني بالوزارة عقب ختام بطولة الفنون القتالية الثانية فئتي (الجيو جيتسو) و(الكيك بوكسينج و(إم إم آي) ان الوزارة تهدف من تنظيم هذه البطولات الى غرس قيم العطاء والإخلاص في نفوس رجال الامن وخلق روح التنافس البناء والاجتهاد في العمل.

وأعرب عن سعادته لما ابداه المشاركون في البطولة من روح رياضية عالية وحرص على تقديم كل ما لديهم من مهارات رياضية وقتالية الى جانب اهتمامهم باكتساب الخبرات عبر التنافس مع زملائهم في القطاعات الاخرى.

وأفاد ان النتائج التي حققها المشاركون بالبطولة تؤكد تميزهم وتفوقهم الرياضي ما يسهم ذلك في انجاز الاعمال الموكلة إليهم على الوجه الاكمل مشيدا بالجهود المميزه لجميع القائمين على تنظيم البطولة.

وأشاد الفريق الدوسري بأداء وفد مملكة البحرين المشارك في البطولة مؤكدا اهمية التواصل في مثل هذه المناسبات الرياضية لاكتساب الخبرات وتبادل المعلومات في كل ما يتعلق بالرياضة الشرطية.