بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند ام جي اكبر التعاون في مجال استقدام العمالة عبر الربط الالكتروني بين البلدين.



وقالت الصبيح في تصريح صحفي عقب لقائها اليوم الوزير الهندي والوفد المرافق له ان العمل جار في وزارة الشؤون على اتمام مشروع الربط الالكتروني في استقدام العمالة الماهرة التي يحتاج اليها سوق العمل في الكويت واستبعاد العمالة الهامشية.



واكدت حرص الكويت على حماية حقوق العمالة الوافدة عبر قطاعات معنية في الهيئة العامة للقوى العاملة ووحدات استقبال الشكاوى العمالية في كل ادارات العمل بمختلف محافظات البلاد وتوفير سبل الحماية عبر فرق تفتيش ميدانية بالتعاون والتواصل مع سفارات الدول المصدرة للعمالة.



واوضحت الصبيح ان العمالة الهندية في البلاد تقدر بحوالي 900 الف عامل يعملون تحت مظلة القوانين الكويتية وتتوفر لهم الحماية اللازمة مؤكدة الاهتمام بتذليل اي عقبات تواجه العمالة الهندية او العمالة الوافدة بشكل عام.



ونقلت الوزيرة الصبيح خلال اللقاء الى الوزير الهندي رغبة دولة الكويت بزيادة عدد المقاعد الممنوحة للناقلات الجوية الكويتية من 12 الف مقعد الى 90 الف مقعد في الاسبوع اذ ان عدد المقاعد الممنوحة لا يتناسب مع عدد الجالية الهندية التي تستضيفها الكويت.، واشارت الصبيح الى ان الجانب الهندي وعد بدراسة الرغبة والرد عليها في القريب العاجل.