اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ان بلاده لا تسعى لتصدير ثورتها الإسلامية بقوة السلاح وان مزاعم استعادة امبراطوريتها القديمة غير صحيحة.

وقال روحاني في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم ان بلاده سترد بحسم على أي انتهاك للاتفاق النووي مشددا على ان بلاده لن تبادر بخرق الاتفاق.

وأشار الى ان الاتفاق الذي وقع مع القوى الكبرى في عام 2015 تم التوصل اليه بعد مفاوضات مضنية استمرت قرابة العامين مؤكدا رفض بلاده الثابت والمستمر للسلاح النووي.

وأضاف روحاني ان بلاده على استعداد للتعامل مع جميع الاحتمالات في حال قررت الولايات المتحدة الامريكية الانسحاب من الاتفاق النووي لافتا الى ان بلاده مستعدة لاستئناف النشاط النووي اذا استدعى الامر ذلك.

وذكر روحاني ان التدخلات العسكرية تساهم بتفاقم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط مشيرا الى ان بلاده تسعى لبناء السلام وتحقيق حقوق الانسان وحقوق الدول وانها دولة تسامح وليست مصدر تهديد لاحد.