قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم إن ألمانيا والولايات المتحدة مختلفتان بشأن كيفية التعامل مع كوريا الشمالية ونددت بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بتدمير" كوريا الشمالية تماما.



وقالت ميركل التي يتوقع أن تفوز بولاية رابعة في الانتخابات العامة يوم الأحد. إن العقوبات والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإقناع الدولة المسلحة نوويا بالجلوس إلى مائدة التفاوض.



وقالت ميركل لقناة دويتشه فيلا التلفزيونية حين سئلت عن تصريحات ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "أنا ضد مثل هذه التهديدات. نعتبر أي نوع من الحل العسكري غير ملائم على الإطلاق ونحن نصر على الحل الدبلوماسي".



وأضافت "من وجهة نظري العقوبات وتطبيقها هو الرد المناسب. لكنني أعتبر أن كل ما هو خلاف ذلك فيما يتعلق بكوريا الشمالية خطأ".وقالت ميركل إنها أبلغت ترامب في اتصال هاتفي قبل بضعة أيام بأنه يجب التوصل إلى حل دبلوماسي.