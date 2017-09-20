شرعت الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية الشريك المحلي للجمعية الكويتية للاغاثة بتاهيل مركز صحي في مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال رئيس الجمعية الطبية د.احمد الهيتي اليوم ان الجمعية باشرت بتاهيل مركز (30 تموز الصحي) في نينوى والذي يخدم سبعة احياء سكنية في مدينة الموصل.

واضاف الهيتي ان اعمال اعادة التاهيل تنفذ في اطار حملة الكويت بجانبكم وبتمويل من الجمعية الكويتية للاغاثة وباشراف خلية ادارة الازمات المدنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء وسفارة دولة الكويت في العراق وبالتعاون مع دائرة صحة نينوى.

يذكر ان مركز (30 تموز) هو الوحيد الذي يخدم احياء (30 تموز) و (17 تموز) و(المشيرفه الاولى) و (المشيرفة الثانية) و (الاقتصاديين) و (الهرمات).

وتاتي اعمال اعادة التاهيل بالتزامن مع منحة مالية قدرها 100 مليون دولار امريكي اطلقها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الكويتي في الـ15 من شهر سبتمبر الجاري لتنفيذ مشاريع صحية في عدد من المحافظات العراقية.

وتركز مشاريع الصندوق الكويتي التي تم الانفاق عليها مع الحكومة العراقية على اعادة بناء المراكز الصحية المدمرة وتجهيزها بالمعدات والادوات الطبية حتى تكون جاهزة لاستقبال السكان النازحين.

وسبق لدولة الكويت ان نفذت العديد من المشاريع والبرامج الانسانية في العراق والتي شملت بناء مدارس نموذجية في مراكز المدن واخرى مؤقتة في مخيمات النزوح وتوزيع مساعدات طبية وانسانية للنازحين.