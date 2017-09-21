استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ظهر أمس أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه وذلك في مقر الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وأعضاء الوفد المرافق لسموه.

إقرأ أيضا

مأدبة غداء على شرف صاحب السمو أقامها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة.