وزير العدل أكد أن الحكومة قادرة على أن تلبي طموحات المواطنين وتنقلنا إلى مصاف الدول المتقدمة

نسعى لتوفير المال العام لصالح الكويت ونأمل بوجود منشآت تليق بمكانة القضاء

أسامة أبو السعود

افتتح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب المبنى الجديد للمحفوظات المركزية بوزارة العدل بمنطقة العارضية الصناعية بحضور وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع وعدد من وكلاء الوزارة المساعدين ومديري الإدارات المختلفة.

وأكد الوزير العزب في كلمة له في افتتاح المبنى انه سيوفر الكثير من الأماكن التي نحتاجها في دور القضاء المختلفة.

وقال لعل الكثيرين لا يعلمون عن دور ادارة المحفوظات المركزية ودور العاملين في هذا المبنى مشيرا إلى ان مساحة الأرض التي يقام عليها المبنى 10 آلاف متر بينما تبلغ مساحة المباني 36 ألف متر مربع مكون من سرداب و3 أدوار، وهذا المبنى اختصر عليها الكثير من المال العام، حيث وفرنا لميزانية الدولة ايجارات سنوية 330 ألف دينار سنويا.

وتابع العزب قائلا «أيضا وفرنا بدل تأجير 20 سيارة وكل سيارة بالسائق حيث اصبحت سيارتين فقط ونأمل من الوكيل زيادتها لـ 4 حيث ان سيارتين فقط لا تكفي بعد ان كانت 20 سيارة.

وأضاف قائلا هذا المبنى مجهز لحفظ الملفات التي هي بطبيعتها سرية حيث انها تحوي أسرار الناس وكانت موجودة في منشآت غير مجهزة اصلا لهذه الخدمة.

وتابع وزير العدل قائلا: البعض يستغرب من كبر حجم هذا المبنى وهذه الملفات والبعض يعتقد اننا متأخرون وان الناس بدأت تصور ملفات القضايا.

وأضاف نحن لا نملك كجهاز معاون للسلطة القضائية ان نقنن الملفات وعددها، فملف الدعوى بيد القاضي وهو من يرى انه وبعد التداول منها يتم حفظه ولأهمية ملف الدعوى يجب ان تكون أوراق الدعوى الأصلية موجودة.

واستطرد قائلا «لدينا نظام الامدج حيث يتم تصوير الملف في هذا المبنى ويرسل إلى الجهة، وكان المحامون والمتقاضون في بعض الأحيان يواجهون إشكالا حقيقيا حيث يتم ابتزازهم من بعض الموظفين لتصوير ملفات الدعاوى مقابل مبلغ 10 او 20 دينارا.

وشدد وزير العدل على القول لن اخجل ان اقول ان هذا الأمر موجودا وهناك من يستغل استعجال الناس بتصوير الملفات.

وتابع قائلا «اليوم يتم تصوير الملفات بالمجان وإرسالها للشخص المسؤول في أي جهة سواء في الرسوم القضائية او في المحكمة الكلية او محكمة الاستئناف او التمييز او محاكم الأسرة او شؤون الموظفين وفي أي قطاع من القطاعات التابعة لوزارة العدل.

وتابع قائلا نحتاج الى المزيد من الجهد حتى نطور هذا المكان بعد ان أسسنا فيه هذا العمل، وهناك أمورا كثيرة نسعى لتحقيقها وفي مقدمتها توفير المال العام لصالح الكويت ليوجه للمواطنين» مشددا على ان الكويت تمتلك أراضي شاسعة وأموالا لبناء منشآت تليق بمرفق القضاء وتليق بصورة الكويت.

وتحدث الوزير العزب عن حال الملفات سابقا التي لم يكن وضعها يليق بدولة مثل الكويت حيث كانت الملفات تلقى وتحفظ على الأرض.

وأضاف قائلا أيضا انا وجهت مدير ادارة المحفوظات بالاستفادة من الملفات التي يتم تلفها، فانا اعلم انه يتم اتلاف الكثير من الملفات وما يشغلنا في هذا المرفق هو اعادة صناعتها من جديد بدلا من ان نتلفها وتصبح هباء منثورا وتتحول الى ان تكون ايرادا آخر للدولة فيما يخص أطنانا بدلا من الأوراق التي ترمى هكذا.

وأضاف «وزير العدل نحن نعتقد ان افتتاح هذا المكان بتلك الأهمية يعني ان حكومة الكويت قادرة على ان تلبي طموحات المواطنين وأيضا هي قادرة على ان تنقلنا الى مصاف الدول المتقدمة، فنحن علمنا الآخرين وسنستمر في تعليم الآخرين في الكويت دولة المؤسسات».

وفي ختام حفل الافتتاح قام الوزير العزب ووكيل الوزارة عبد اللطيف السريع بتكريم عدد من مسؤولي وموظفي ادارة المحفوظات المركزية على ما بذلوه من جهود في عملية نقل الملفات إلى المبنى الجديد.

ثم قام الوزير العزب بعدها بجولة تفقد خلاله مختلف الإدارات والأقسام والمكاتب التي يضمها المبنى الجديد.