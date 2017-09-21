أعلن المتحدث الإعلامي لمشروع إحساس لرعاية الأسر الفقيرة والمتعففة بلجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية طلال فاخر عن تحقيق المشروع لإنجازات كبيرة منذ بدايته تنوعت ما بين مساعدات مالية وعينية للأسر المتعففة، وكفالة الرسوم الدراسية للطلاب أو جزء منها، ومساعدة في تسديد إيجار السكن، مؤكدا أن المشروع موجه للمستحقين داخل الكويت.

وبين فاخر أن أول هذه الإنجازات تمثل في تقديم مساعدات مالية لعدد 1500 أسرة متعففة بعد دراسة حالتها بشكل دقيق والتأكد من حاجتها للمساعدة، موضحا أن من بينها 416 أسرة تم تقديم المساعدة لها بشكل شهري، بينما تلقت 1096 أسرة مساعدات مقطوعة.

وأكد فاخر أن المشروع اهتم اهتماما خاصا بقضية التعليم وتسديد رسوم الدراسة للطلاب المتعسرين، وقد تم من خلال مشروع احساس كفالة رسوم الدراسة السنوية بشكل كامل لعدد 179 طالبا في المراحل الدراسية المختلفة.

وكذلك تم تقديم مساعدات مقطوعة استفاد عدد 720 طالبا. وفيما يتعلق بالمساعدات العينية قال فاخر: تم تقديم 1637 كوبون مواد غذائية وكسوة قامت الأسر من خلالها بشراء السلع التي تحتاجها، وذلك بالاتفاق مع أحد الأسواق المركزية.

وأضاف فاخر: أنه نظرا لمعاناة بعض الأسر المتعففة في تسديد إيجار السكن فقد قمنا بتقديم مساعدات لتسديد الإيجار لمدة ستة أشهر وذلك لعدد 9 حالات، لافتا الى إمكانية التبرع ودعم المشروع عبر الاتصال على 55644002 - 1800082.